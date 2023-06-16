غرامة 500 ألف جنيه لحائز الحيوانات الخطرة.. اعرف أنواعها وتفاصيل القانون

كتبت نور على

يعاقب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بحيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، حيث نص القانون فى مادته 15 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه من خالف أحكام المادة 2 أولى من هذا القانون، والتى تنص على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

وحدد جدول رقم "1" بالقانون قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة فى 10 أنواع ، وتضمنت أنواعا من الحيوانات الخطرة وفقا لعائلتها وهى كالتالى:

1- عائلة الكلبية "الأنواع الخطرة من الكلاب، حيث تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/3/2023 وتضم: البيت بول - الروت ويلر - الراعي الألمانى - البوكسر - الهاكسى

الراعي القوقازى - بول ماستيف – الدويرمان - ملموت الاسکی - الكلب الدانماركي الضخم - اكتيا - أمريكان بولى - الالبيى - الكلب الأرجنتيني - کین کورسو - توسايتو.

2- الحيوانات الخطرة القطية وهى: الفهود - النمور - الأسود - الجاجوار - الشيتا - القطط البرية.

3- الحيوانات الخطرة من عائلة القرود وهى: الغوريلا - الشمبانزي - نسانيس العالم الجديد مثل (مارموست والكبوشى - نانيس العالم القديم مثل (الفرفت – المكاك - البابون - العيلنج).

4- الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف وتضم التماسيح وتضمن الجدول أيضا قائمة الحيوانات الخطرة من فئة الزواحف وهى: التماسيح - أنواع الأصلات - الثعابين السامة "الكينح كوبرا - الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء – الأفعى الهندية"، والحيات بأنواعها "المقرنة – القرعاء - المنشارية - الحية والغريبة السوداء".

5- الحيوانات الخطرة من عائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب بأنواعها.

6- الحيوانات الخطرة من عائلة الكلبية البرية وتشمل فصيلة الثعالب وفصيلة الذئاب وفصيلة الضباع.

7- الدببة وتشمل الدب البني ودب الباندا.

8- فرس النهر.

9- الجاموس الوحشى.

10- الحمير البرية.