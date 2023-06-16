غدا.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية لاختيار 8 أعضاء

تنطلق غدا السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لاختيار 8 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف من وزارة التجارة والصناعة.

ويتنافس على انتخابات مجلس الإدارة قائمة البناء والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتضم كلا من هشام الساكت، إبراهيم القاضي، محمد ابو علم، سعيد العراقي، محمد أبو علم ، احمد حلبة، بينما تضم قائمة محمد مصلح، أبو شادي يسري، محمود سمير عيسي، محمد جابر الزهيري، صلاح عفيفي، لطفي ابراهيم امين، شريف البشبيشي، امين غدية.

وتنطلق الانتخابات من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 5مساءً، داخل المقرات التالية

مقر الغرفة التجارية بطنطا، نادي المعلمين بسمنود، مركز شباب المحلة ويضم مركز ومدينة المحلة، نادى كفر الزيات ويضم مركزي بسيون وكفر الزيات، نادى زفتى الرياضى ويضم مركز ومدينة زفتى والسنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وعقب إعلان المجلس الجديد للغرفة التجارية يتم تعيين 8 أعضاء ليتكون المجلس من 16 عضوا 8 أعضاء بالانتخاب و8 أعضاء بالتعيين