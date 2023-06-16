شاهد تجفيف وتخليل الفلفل الأحمر والأخضر بالأقصر قبل التصدير لدول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محطة تجفيف الحاصلات الزراعية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل للموسم الثانى فى تجفيف وتخليل الفلفل الهالبينو لتصديره للدول الأوروبية والعالم العربي وأفريقيا، حيث يقول المهندس عبد الكريم دياب رئيس مجلس إدارة محطة تعبئة وفرز الحاصلات الزراعية في قرية طفنيس المطاعنة بمحافظة الأقصر، إنه تم البدء لأول مرة في عمليات مشروع تخليل وتجفيف الفلفل الحار للتصدير للخارج، العام الماضي وحقق نجاح كبير بتصدير أكثر من 80 طنا من الفلفل للدول المختلفة.

وأضاف المهندس عبد الكريم دياب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على مدار الأيام الماضية فى الموسم الثانى لتخليل وتجفيف الفلفل الأخضر والأحمر من نوع الهالبينو بمدينة إسنا، وذلك بعد التعاقد مع شركات أمريكية وأوروبية لتصدير الفلفل الحار لها بعد تخليله وتجفيفه في الشمس بجبال مدينة إسنا، موضحاً أن المشروع يشارك فيه فريق من المهندسين والعمال والفتيات بصورة يومية من 8 صباحاً وحتى الخامسة مساء، حيث تشمل مراحل العمل شقين تجفيف وتخليل، ويتم التعاقد على الفلفل الحار ثم الفصل والتنظيف وبعدها الفرز للون الأخضر والأحمر وغيرها، ثم التقطيع الآلي حتى نشر الفلفل الحار على المناشر، أما "تخليل الفلفل الحار" يتم عبر عدة مراحل أولها تسلم الفلفل أخضر وأحمر ويتم وضعه داخل محلول لعدة أيام، وبعدها يتم فرزه بواسطة عدد من الفتيات العاملات فى الوحدة، وبعدها يتم تقطيعه لشرائح وتنتهى تلك العملية، وتبدأ عمليات التعبئة بأشكال مختلفة وعبوات متنوعة لتصديرها للخارج.

وأوضح مدير محطة الحاصلات الزراعية بإسنا إن السوق الأمريكي يعتبر أكبر الأسواق التي طلبت الفلفل الحار المجفف والمخلل العام الماضي، بجانب الأسواق الأوروبية مثل دول إيطاليا وألمانيا وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية، كما يجرى العمل على التعاقد مع دول من آسيا والوطن العربي، بجانب بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وكينيا وغيره من الدول التى تحتاج الفلفل المجفف والمخلل، حيث أن مرحلة العمل لتوفير كميات الفلفل تشمل "الزراعات التعاقدية" عبر التعاقد مع الشركة المصدرة فى البداية وبعدها التعاقد مع المزارعين.



الفتيات خلال العمل فى الفرز للفلفل



الفلفل الأحمر قبل التقطيع والتجفيف



الفلفل الحار جاهز للتجفيف بالأقصر



الفلفل المجفف على مناشر الأقصر



تجفيف الفلفل فى جبال الأقصر



رئيس المحطة خلال جمع الفلفل بعد الفرز