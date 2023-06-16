شؤون الحرمين تنهى استعداداتها لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

إيمان حنا

جهزت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع إمكاناتها البشرية الآلية، لتوفير جميع أنواع الخدمات لاستقبال قاصدي وزوّار المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، من خلال ما يزيد عن 400 مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، وتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم و 800 عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزِّعَ 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.

وأكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، أن تجهيزات الوكالة تتضمن تجهيز 5000 عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمَّن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، وتوفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.

وأضاف أن 11 روبورتاً ذكياً يعمل للتعقيم حتى 8 ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و20 "بايوكير" مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع في كل ساعة، كذلك 20 جهازَ تعقيمٍ ضبابياً يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها، مثل: الأسقف والأعمدة، و600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس، يساندهم عدة فرق تعمل على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، وفق آلية عمل تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.

وأشار الجابري إلى وجود خطط ميدانية لتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم دخول وخروج القاصدين عبر الأبواب والسلالم الكهربائية وتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب خطة الرئاسة التشغيلية المعتمدة، وكذلك تطبيق إرشادات عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، إضافة إلى تخصيص موظفين مؤهلين لتنظيم الساحات والممرات والتأكد من جاهزية وسائل السلامة وفاعلية أنظمة الإطفاء وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حال الأمطار وتقلبات الطقس.

وأفاد أن خدمات الرئاسة تتنوع في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام بين مشربيات ماء زمزم، وتكييف ودواليب للمصاحف ونظام صوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد وتهيئة دورات المياه، بالإضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين و كبار السن إلى جميع الأ كفاءات تمتلك الخبرة في التعامل المباشر مع دخول وخروج المصلين؛ للتأكد من سلامتهم وتوجيههم إلى المساحات المخصصة لأداء الصلوات والمحافظة على تنظيم المشايات والممرات بمشاركة الجهات ذات الاختصاص وفق الخطط المعدة مسبقاً؛لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية للمسجد الحرام