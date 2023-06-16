ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إن أنظمة الدفاع الجوي تشتبك مع الصواريخ الروسية التي يتم إطلاقها فوق كييف والمنطقة المحيطة بها".

وأضاف البيان "أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في المنطقة، لكن ننصح الناس بالبقاء في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب للغارات الجوية".

وفي وقت لاحق، أضافت الإدارة أن الدفاعات الجوية تشتبك مع أهداف فوق كييف أيضا.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن عددا من الانفجارات هزت منطقة بوديلسكي بالمدينة، ناصحا السكان على البقاء في الملاجئ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.