سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 18320 جنيها بدون مصنعية

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة وبلغ سعر الجنيه 18320 جنيها بدون إضافة مصنعية والتي تتراوح بين 250 إلي 400 جنيها ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الاستثمار فى سوق الذهب بمصر.

وسع الذهب خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالي الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع ولكنه أشار إلى رفع جديد في الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك هذا العام.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1931 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر عند 1928 دولار للأونصة منخفضاً منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.4% ليفقد أكثر من 26 دولار.

واشار تقرير جولد بيليون إلي أن الذهب فشل في الحصول على أي دعم للعودة إلى التعافي والاستقرار فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من قرار تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.0% - 5.25%، يرجع هذا إلى كون قرار الفيدرالي قد تم تسعيره بشكل كامل في الأسواق، وكان التركيز الفعلي للمشاركين في الأسواق على بيان البنك وعلى تصريحات رئيس البنك جيروم باول