زلزال بقوة 7.2 درجة يهز منطقة قرب تونجا جنوب المحيط الهادئ

وكالات الأنباء

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز منطقة بالقرب من تونجا فى جنوب المحيط الهادئ، اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامى" فى الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامى على الساحل الغربى للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت 7 درجات.