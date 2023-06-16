رعب على شاطئ بإسبانيا بعد هجوم سمكة قرش على المصطافين.. فيديو

كتب محمد جمال

شوهدت سمكة قرش عملاقة ثانية تسبح فى الساحل الإسبانى، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى فى شاطئ كوستا بلانكا، وأظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، أمس الخميس عندما اقتربت سمكة قرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر، وفى وقت لاحق، تم العثور على القرش ميتا على بعد ميلين شمالا، بحسب سكاى نيوز. An 8ft shark was spotted on a beach in #Alicante #Spain. Tourists clambered to get out of the water. According to eyewitness’s the shark was found dead not long after pic.twitter.com/D8dnmUjmAz — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) June 16, 2023 واليوم الجمعة، ظهرت سمكة قرش أخرى، توصف بـ"تينتوريرا"، داخل ميناء سيوتاديلا فى جزيرة مينوركا، وفى الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهى تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".

وقال عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: "مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعا صعبا، ولكن يجب أن تظل هادئا لأن هذه الأسماك ليست عدوانية".