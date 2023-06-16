اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 10:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رعب على شاطئ بإسبانيا بعد هجوم سمكة قرش على المصطافين.. فيديو

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:24 م
رعب على شاطئ بإسبانيا بعد هجوم سمكة قرش على المصطافين.. فيديو قرش يهاجم السياح فى إسبانيا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شوهدت سمكة قرش عملاقة ثانية تسبح فى الساحل الإسبانى، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى فى شاطئ كوستا بلانكا، وأظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، أمس الخميس عندما اقتربت سمكة قرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر، وفى وقت لاحق، تم العثور على القرش ميتا على بعد ميلين شمالا، بحسب سكاى نيوز.
 
 
واليوم الجمعة، ظهرت سمكة قرش أخرى، توصف بـ"تينتوريرا"، داخل ميناء سيوتاديلا فى جزيرة مينوركا، وفى الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهى تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.
 
وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".
 
وقال عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: "مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعا صعبا، ولكن يجب أن تظل هادئا لأن هذه الأسماك ليست عدوانية".

قرش

اسبانيا

كوستا بلانكا

سيوتاديلا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة