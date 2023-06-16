وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أنه كان في استقبال رامافوزا في محطة سكة حديد بالعاصمة "كييف" المبعوث الأوكراني الخاص لأفريقيا والشرق الأوسط "مكسيم صبح" وسفير جنوب إفريقيا لدى أوكرانيا.

وأفاد مكتب رئيس جنوب أفريقيا - في بيان - بأن رامافوزا يزور أوكرانيا ضمن بعثة السلام الأفريقية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للصراع، مشيرا إلى أن "الرئيس رامافوزا أجرى خلال الأسابيع الماضية محادثات مع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والصيني شي جين بينج بالإضافة إلى زعماء دول بريكس والسكرتير العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسهيل التوصل لحل سلمي للنزاع بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بما يتماشى مع موقف جنوب أفريقيا كدولة غير متحيزة".

وأضاف المكتب أن الوفد الأفريقي سيغادر كييف في وقت لاحق اليوم متجها إلى مدينة "سانت بطرسبرج" في روسيا حيث سيلتقون مع بوتين غدا السبت.

وتتألف بعثة السلام الأفريقية من قادة جنوب أفريقيا وزامبيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو ومصر والسنغال وأوغندا.