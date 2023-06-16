حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الغير حكومية بمركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بأن الحملة قامت بالمرور على 7منشآت خاصة، من بينهم 4 معامل تحاليل طبية ومستشفى خاص و2 مركز طبي للنساء والتوليد.

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم 51لسنة 1981، والمعدل برقم 153لسنة 2044 ومخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ومخالفة عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات المتبعة في التخلص الآمن منها وعدم وجود السجل البيئي لبعض المنشآت ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، هذا إلى جانب إعدام بعض الأدوية منتهية الصلاحية مع تحذير البعض الآخر منها بالإضافة إلى وجود عينات في بعض المعامل غير محفوظة في الثلاجة، وعدم التخلص الآمن من هذه العينات وتم إعدامها.

وقامت اللجنة بتحرير المحاضر اللازمة لبعض المنشآت الخاصة الغير حكومية التي تم المرور عليها مع إعطائهم مهلة 15 يوما لتلافي السلبيات واستكمال إجراءات التراخيص، وفي حال عدم تلافي تلك السلبيات بعد هذه المهلة سيتم غلق المنشآة.