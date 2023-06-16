جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة، الخميس مع سفيرة مملكة السويد في تونس "آنا بلوك مازويير" والذي تم خلاله التأكيد على عراقة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وبحث السبل المثلى لتعزيز ميادين التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وإيجاد فرص شراكة جديدة تخدم مصالح كلا البلدين خاصة وأن السويد تترأس الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض اللقاء أبرز محطّات التعاون الثنائي المبرمجة لتمتين ميادين التعاون الثنائي في عدد من المجالات على غرار مساهمة السويد في تطوير الصناعات التقليدية في إطار برنامج تمكين المرأة.

من جانبها، أكدت السفيرة السويدية وجود إرادة حقيقية لتدعيم التعاون الثنائي مع تونس وتطوير أعداد السياح السويديين خاصة محبي الطبيعة والتاريخ والثقافة والمغامرات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الربط الجوي بين البلدين ووجوب تدعيم "السماء المفتوحة" بما يمكن من تطوير التدفق السياحي من السويد ومن مختلف البلدان الأوروبية ومن العالم.

وأبرزت السفيرة في هذا السياق الأهمية القصوى التي تكتسبها عودة الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعاصمة السويدية ستوكهولم والتي ستؤمنها شركة نوفلار انطلاقا من 19 يونيو الجاري.