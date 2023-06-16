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تواريخ مرتبطة بقضية الطالبة نيرة أشرف.. بعد تنفيذ حكم إعدام القاتل

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:30 ص
تواريخ مرتبطة بقضية الطالبة نيرة أشرف.. بعد تنفيذ حكم إعدام القاتل قاتل نيرة أشرف
كتب إيهاب المهندس

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سطر الفصل الأخير في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بالقرب من سور الجامعة، بعد تنفيذ حكم إعدام القاتل محمد عادل داخل سجن جمصة.
 
وتوجد تواريخ مهمة مرتبطة بالقضية منذ بدايتها وحتى تنفيذ حكم الإعدام، منها:
 
- 20 يونيو 2022، ويشير لتاريخ وقوع الجريمة.
 
- 23 يونيو 2022، ويشير لتاريخ إحالة المتهم للجنايات.
 
- 26 يونيو 2022، الجنايات نظرت أولى الجلسات.
 
- 28 يونيو 2022، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة.
 
- 6 يوليو 2022، الجنايات تقضى بإعدام المتهم.
 
- 9 فبراير 2023، النقض ترفض طعن المتهم وتؤبد إعدامه.
 
- 14 يونيو 2023، ويشير لتاريخ تنفيذ حكم الإعدام.

نيرة أشرف

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اعدام قاتل نيرة

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اعدام قاتل نيرة اشرف



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