تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بالعاشر لخدمة العاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، إنه جارٍ دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات التي يتم تنفيذها لتلبية احتياجات السكان والتوسعات العمرانية بالمدينة والمدن المجاورة، وأبرزها أعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / يوم)، والتي تخدم المدن الجديدة ( العاشر من رمضان ، بدر، الشروق، خليج السويس، العاصمة الإدارية )، وأعمال محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة 130 ألف م3.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق والخدمات بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلى أن مدينة العاشر من رمضان إحدى المدن التي تشهد مشروعات متعددة في المرافق والخدمات، نظرًا للإقبال الشديد عليها، سواء من المستثمرين الصناعيين، أو المواطنين الراغبين في السكن، مؤكدا أن هناك توجيهات بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات دوريا، سواء مشروعات الإسكان، أو المرافق، أو الخدمات.



مشروعات بمدينة العاشر من رمضان

وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 بطاقة (75000 م3/يوم)، وتقوم بخدمة عدد من الأحياء ، وجارٍ إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة بطاقة رفع 200 ألف م3/يوم.



مشروعات تطوير بالعاشر

وأكد علاء منيع، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.



مشروعات المياه والصرف الصحي بالعاشر

وأوضح "منيع"، تقدم أعمال تنفيذ الطريق الفاصل بين الحي 19 والحي 20، وأعمال صيانة طبقة الفرمة وتوريد طبقة السن بطريق الخدمة 125 عمارة شرق حي الأندلس، وأعمال أسفلت بالحي (33)، كما يتم استكمال طرق الـ 710 أفدنة بمنطقة المطورين الجنوبية ، وطبقة الأساس والطبقة الرابطة لطرق المنطقة الصناعية (A5) .



تطوير مشروعات البنية التحتية بالعاشر

وأضاف علاء منيع، أنه يتم أيضا تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً تجارياً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة 4 بالحي 20 ووحدة صحية بنفس المنطقة.