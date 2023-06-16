اليوم السابع
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تغير فى أسعار الدواجن فى الأسواق وسعر الكيلو يسجل 68 جنيها

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:00 ص
تغير فى أسعار الدواجن فى الأسواق وسعر الكيلو يسجل 68 جنيها مزارع دواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن تغير ملحوظ في الأسعار ما بين تراجع وارتفاع في الفترة الأخيرة،  حيث سجل  سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيها ، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

 

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 103 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 117 جنيها، وسعر البيض الأحمر 103جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

 

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

 

 


أسعار الدواجن

الدواجن

مزارع الدواجن

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