تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6جنيهافي تعاملات اليوم ، والبطاطس 5إلى 6جنيهات، والبصل ،10إلى 12جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنية .

وسجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.