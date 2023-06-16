اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 01:10 م
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تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:00 م
تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور سوق المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 72الى 75جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها, البانية 160جنية .

وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6جنيهافي تعاملات اليوم ، والبطاطس 5إلى 6جنيهات، والبصل ،10إلى 12جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنية .

وسجل  سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة،  التفاح من 35 إلى 37 جنيه، والموز من 10الى 12 جنيه، البرتقال من 6 إلى 7 جنيه.

 

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محافظة المنوفية

سوق العشرين

مدينة السادات

سوق الخضار



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