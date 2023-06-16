تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 72الى 75جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها, البانية 160جنية .
وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6جنيهافي تعاملات اليوم ، والبطاطس 5إلى 6جنيهات، والبصل ،10إلى 12جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنية .
وسجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 35 إلى 37 جنيه، والموز من 10الى 12 جنيه، البرتقال من 6 إلى 7 جنيه.
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