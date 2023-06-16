تبون: أشكر الرئيس بوتين على قبول وساطة الجزائر فى أزمة أوكرانيا

وكالات

شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على قبول موسكو اقتراح الجزائر الوساطة في أزمة أوكرانيا.

وقال تبون إن زيارته إلى موسكو تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز وتيرة التعاون.

وأضاف: "لقد كانت المحادثات مع الرئيس بوتين مثمرة صريحة وصادقة عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وأكدت الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي".

وتابع: "نحن متفقون مع كل ما جاء به الرئيس بوتين من خلال تدخله، لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء للعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا".

وأضاف: "أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

كما وجه تبون الشكر لبوتين على دعم روسيا لترشح الجزائر لانضمامها إلى مجموعة "بريكس".

واتفق الطرفان بالمضي قدما بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية لتكثيف وتوسيع العلاقات التي تمتد لأكثر من 60 سنة.