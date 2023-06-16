وقال بوشلين - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الخميس - إنه مع استمرار توتر الوضع في المدينة، يحقق الجيش الروسي تقدما على الخطوط القتالية.

وأضاف أن قوات كييف تحاول من خلال هذا الحشد العسكري اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تعبر عن عدم رغبتها في الابتعاد والتخلي عن دونيتسك.

وبين بوشلين أن قوات كييف أقامت تحصينات كبيرة في المدينة على مدار 8 سنوات.