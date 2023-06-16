أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، أن قوات كييف تواصل حشد قوات إضافية في مدينة مارينكا بالجمهورية، لتواصل من هناك قصف حيّي كيروف، وبيتروفسكي في المدينة.
وقال بوشلين - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الخميس - إنه مع استمرار توتر الوضع في المدينة، يحقق الجيش الروسي تقدما على الخطوط القتالية.
وأضاف أن قوات كييف تحاول من خلال هذا الحشد العسكري اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تعبر عن عدم رغبتها في الابتعاد والتخلي عن دونيتسك.
وبين بوشلين أن قوات كييف أقامت تحصينات كبيرة في المدينة على مدار 8 سنوات.
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