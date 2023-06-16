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بوتين: الجيش الروسى سيحرق مقاتلات F16 فى أوكرانيا مثل الدبابات الغربية

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:55 م
بوتين: الجيش الروسى سيحرق مقاتلات F16 فى أوكرانيا مثل الدبابات الغربية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن السلاح النووى التكتيكي وصل إلى بيلاروسيا بالفعل، مؤكد أن روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من حلف الناتو، مؤكدا أن روسيا يمكنها تدمير أجزاء من وسط كييف إذا أرادت لكننا اخترنا عدم فعل ذلك، بحسب سكاى نيوز. 
 
وأضاف بوتين أن استخدام الأسلحة النووية ممكن إذا واجهنا خطرا على أمننا، مؤكدا أنه لا شك أن الجيش الروسى سيحرق مقاتلات F16 في أوكرانيا مثل الدبابات الغربية، مؤكدا أن الدبابات الغربية تحترق في أوكرانيا وتم تدميرها.
 
وأشار بوتين إلى أن موسكو لن تغلق الباب أبدا أمام الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.
 

 


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