بطل العالم لسلاح الشيش: مصر قدمت لى الدعم وفضلت اللعب باسمها وهذا هو وطنى

كتب الأمير نصرى

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، البطل المصرى محمد حمزة أول لاعب عربى وأفريقى يتوج بكأس العالم لسلاح الشيش، ووالده ووالدته، ولفت محمد حمزة والدى بطل سلاح شيش ووالدتى لاعبة سلاح شيش وشقيقتى بطلة مصر فى سلاح الشيش.

وقال محمد حمزة إن الدراسة عندى أهم شئ والسلاح كان بالنسبة لى هواية، كما أن الدراسة جعلتنى أنظم وقتى بين الجامعة ولعبة السلاح، كما أننى أحب التحدى والسلاح والهندسة، وطموحى أعمل مهندسا وسط اليوم وآخر اليوم أكمل تمارين وأحقق هدفى.

وأوضح محمد حمزة لديا باسبورين أمريكى ومصرى، وأمامى الاختيار للعب بأحد منهما، واخترت اللعب باسم مصر مصر لأنها أعطتنى كل الدعم، وأحب اللعب باسم مصر والمنافسة لأن هذا هو وطنى.

وقالت ملك شقيقة محمد، والدى كلمنى الفجر وقال لى محمد فاز بالبطولة، واستيقظت على أجمل خبر في حياتي.