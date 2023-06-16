بابا الفاتيكان: فزع لغرق قارب مهاجرين قبالة اليونان وللخسائر الفادحة بالأرواح

فاطمة شوقى

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن الشعور بـ"الفزع" لنبأ حادث الغرق المأساوى لقارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان والخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، التي تسبب بها.

وأشارت وكالة آكى الإيطالية إلى أن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين نقل رسالة البابا فرانسيس إلى المونيسنيور جان روميو باولوفسكى فى اليونان، والتى قال فيها إنه يرفع الصلوات من القلب للمهاجرين الكثيرين الذين فقدوا حياتهم، ولأجل أحبائهم، بل وكذلك لكل أولئك الذين أصيبوا بصدمة بسبب هذه المأساة".

كما أكد الكاردينال بارولين، صلوات البابا "لأجل الناجين، من يقدم لهم الرعاية والمأوى، وكذلك لرجال الإنقاذ، واختتم بالقول: "قداسته تضرع لتحل على كل من سلف ذكره، عطايا القوة، المثابرة والرجاء من الله القدير".

يذكر أن قارب صيد غرق قبالة سواحل اليونان في واحدة من أسوأ حوادث المهاجرين، إن 100 طفل ربما كانوا على متن القارب، ولقى ما لا يقل عن 78 شخصاً حتفهم في الكارثة، ومن المحتمل أن عدداً أكبر ما زال في عداد المفقودين.

وتشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 750 شخصا كانوا على متن القارب.

وكان بابا الفاتيكان خضع لعملية جراحية لمعالجة فتق فى البطن بمستشفى فى روما الاسبوع الماضى، وأعلن المكتب الإعلامى بالفاتيكان، بأن جميع لقاءات البابا فرنسيس مع الجمهور أُلغيت حتى 18 يونيو الجارى.

وقال المكتب الإعلامى: "عُلّقت احترازياً جميع اللقاءات مع الجمهور حتى 18 يونيو".

وذكر الفاتيكان فى بيان أن البابا فرنسيس (86 عاماً)، خضع لجراحة فى البطن استغرقت ثلاث ساعات ، وانتهت بدون مضاعفات.