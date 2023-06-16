اليوم.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة ( المنوفية)

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة ( المنوفية )، اليوم الجمعة : ( 27 ذو القعدة 1444هـ)، الموافق(16/6/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ” مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر “، وذلك على النحو التالي: