اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة ( المنوفية)

الجمعة، 16 يونيو 2023 06:00 ص
اليوم.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة ( المنوفية) قافلة دعوية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة ( المنوفية )، اليوم الجمعة : ( 27 ذو القعدة 1444هـ)، الموافق(16/6/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ” مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر “، وذلك على النحو التالي:

Screenshot 2023-06-15 100810

 


قافلة دعوية

وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة