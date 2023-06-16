النقل تعلن مخططا لإنشاء 14 ميناء ومركزا لوجستيا لاستيعاب 6 ملايين حاوية سنوياً

كتب سيد الخلفاوى

وضعت وزارة النقل مخطط شامل لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حأوية مكافئة سنوياً ( 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – ألفيوم الجديدة – كوم أبوراضى " بنى سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم ) وذلك بهدف منع التكدس بالموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل حركة التجارة .

وتم الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركى وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحأويات ومبانى للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانى خدمية .

وفى إطار استكمال خطة تطوير الموانئ البرية الحدودية تم خلال عام 2022 تنفيذ عدة مشروعات فى الموانئ البرية بإجمإلى تكلفة 56 مليون جنيه :

1- ميكنة التحصيل إلكترونياً بموانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) لتسهيل الإجراءات والحوكمة وتحقيق سيولة فى حركة العابرين بتكلفة 20,68 مليون جنيه .

2- تحديث منظومة التأمين بكاميرات موانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) بتكلفة 4,7 مليون جنيه .

3- حفر آبار بمينائى قسطل والعوجة بتكلفة 3,9 مليون جنيه .

4- إنشاء محطة تحلية مياه بميناء السلوم البرى بتكلفة 26,7 مليون جنيه .

كما يجرى التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 2,585 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء 13 مبنى جديد ورفع كفاءة 17 مبنى قائم وإزالة 24 مبنى فى اتجاهى السفر والوصول وتطوير المرافق ( كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي) وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجستية ( عدد 20 هنجر و24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة ) وأنظمة التأمين .