المدرسة الحكومية الدولية بالوادى الجديد تعلن عن "وظيفة مدير" .. التفاصيل والشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة بالمدارس الحكومية الدولية، تتمثل في، مدير للمدرسة الحكومية الدولية بالندب والتكليف، ومدير عالى للمدرسة الحكومية بالندب والتكليف، حيث يتم تقديم الطلب بإسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد مرفق به المستندات المطلوبة وتسلم لاقسام التنسيق بالإدارات التعليمية ومدة التقديم 10 أيام من تاريخ الإعلان خارج الجمعة والعطلات الرسمية وتسلم الطلبات شخصيا وباليد ولن تلتفت لأى طلبات ترد عن طريق البريد أو بعد هذا الموعد المحدد.

وتمثلت شروط وظيفة مدير للمدرسة الحكومية الدولية بالندب والتكليف وفق الشروط الآتية :

_ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة او إجازة التأهيل التربوى .

_أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة من الأكاديمية المعنية للمعلمين وتكون سارية حال التقدم للإعلان .

أن لا يكون المتقدم محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.