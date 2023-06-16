وشدد بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - على أن روسيا لا يمكن أن تقع في فراغ في المجالات الاقتصادية، لأنه عندما تغلق بعض الاتجاهات، تفتح عدة اتجاهات أخرى بديلة لها وتصبح أكثر ربحية وأكثر منفعة.

من جهته، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أنه على الرغم من العقوبات الغربية، فإن بلاده لن تخسر في تجارتها الخارجية ووجدت أسواقا جديدة.. مضيفا أن أوروبا ستتضرر إذا حظرت التصدير إلى سوق كبير مثل روسيا.

وأضاف أن روسيا ستستمر في النمو والتطور وتوسيع سيادتها التكنولوجية على الرغم من القيود المفروضة عليها.. مشددا على أن روسيا لديها علاقات جيدة مع الدول العربية سياسيا واقتصاديا.

وأشار إلى أنه لم تعد هناك ثقة في التسويات بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية، مبينا أن هذا لا ينطبق فقط على روسيا والصين بل ينطبق أيضا على البلدان الأخرى التي بدأت بشكل متزايد في إجراء تسويات بالعملات الوطنية أو بعملات موثوقة بعيدا عن العملة الأمريكية.

وفي السياق ذاته.. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن مسار علاقات روسيا مع الدول الإفريقية سيكتسب زخما.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله "بشكل عام، شهدنا مؤخرا تطورا ديناميكيا للغاية لعلاقاتنا مع دول القارة الإفريقية.. وهذا المسار في السياسة الخارجية لروسيا سيستمر ويكتسب زخما".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تستعد للقمة الروسية الإفريقية الثانية المقرر عقدها في سانت بطرسبرج في نهاية يوليو المقبل..لافتا إلى زيارات عديدة قام بها القادة الأفارقة لروسيا ولقاءاتهم مع الرئيس بوتين.