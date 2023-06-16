العمل أكثر من 18 ساعة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم

كتبت رانيا عامر

كشفت إحدي الدراسات الحديثة، عن أن هناك علاقة بين ارتفاع العمل 18 ساعة و زيادة الوزن و ارتفاع ضغط الدم لدي الأشخاص ، ويعني ذلك أن زيادة وقت العمل يعرضك الي بعض المشاكل الصحية التي من بينها السمنة .بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وأشار الباحثين، إلى أن الرجال اليابانيين الذين يحصلوا علي الملايين سنويا لديهم خطر مضاعف من الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بنظرائهم من ذوي الدخل المنخفض. ولديهم أيضا معدلات أعلى من البدانة وعادات الشرب بشكل مكثف.

وقال الدكتور شينجو ياناجيا، بجامعة هوكايدو مؤلف الدراسة الرئيسي الرجال، وليس النساء، المرجح أن تكون لديهم زيادة في دخل الأسرة، يعانون من السمنة المفرطة ويشربون الكحول كل يوم، موضحا أن كلا السلوكين هما عاملان رئيسيان لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتابع: "الرجال الذين لديهم وظائف نهارية بأجر مرتفع معرضون بشكل خاص لخطر ارتفاع ضغط الدم. وهذا ينطبق على الرجال من جميع الأعمار، الذين يمكنهم تقليل فرص تعرضهم لأزمة قلبية أو سكتة دماغية عن طريق تحسين سلوكياتهم الصحية".

وأوضح الطبيب إن ارتفاع ضغط الدم مرض مرتبط بنمط الحياة. ويحتاج الرجال أصحاب الدخل المرتفع إلى تحسين أنماط حياتهم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، عن طريق تناول طعام صحي وممارسة الرياضة وتجنب شرب الكحول من أجل السيطرة علي الوزن المثالي للجسم .