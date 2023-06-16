الطيران المدني تلغي تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر لليوم الثالث

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالى صدور قرار إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر، حيث قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي وذلك لأسباب فنية لأجل غير مسمى.

ومن جانبه يقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أنه شهد أرض مطار البالون الطائر لليوم الثالث على التوالى إلغاء تحليق الرحلات لأسباب فنية حسبما وضحت سلطة الطيران المدنى، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، وتساهم تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

ويضيف أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

فيما أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى ضوء الإشارة الواردة من إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وتقرير هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الرياح المحملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة.