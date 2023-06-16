السعودية: ولى العهد فى زيارة لفرنسا تستغرق 8 أيام ويلتقى ماكرون اليوم

إيمان حنا

يترأس ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى فرنسا التي تستمر ثمانية أيام، وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس، كما يجري، اليوم الجمعة، محادثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله في قصر الإليزيه بباريس. وفق صحيفة عكاظ .

من المقرر أن تطرق المحادثات الرسمية إلى العديد من الملفات والقضايا الجيوسياسية تتضمن التعاون الثنائي وقضايا الاستقرار الإقليمي الرئيسية والحرب في أوكرانيا وعواقبها على بقية العالم. وقال بيان لقصر الإليزيه، إن ماكرون وولي العهد سيبحثان شؤون منطقة الشرق الأوسط وعدة قضايا دولية واعتبر مختصون هذه الزيارة ذات أهمية كبرى في ظل التحركات الدولية الراهنة، وبالنظر إلى عدد الملفات والقضايا الجيوسياسية المطروحة على طاولة المباحثات بين ولي العهد والرئيس الفرنسي، بدءاً بملف الحرب الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وأيضا الميثاق المالي العالمي بين البلدان الغنية والفقيرة الذي ستحتضن قمته باريس يومي 22 و 23 يونيو، وأيضا دعم ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030. وذكر البيان أن ماكرون سيستقبل ولي العهد على مأدبة غداء لإجراء محادثات في باريس تتناول العديد من الملفات المهمة.

وأيضا يشرف بن سلمان ، الاثنين القادم، على حفل الاستقبال الرسمي لـ179 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن أعمال ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، بحضور مندوبي المكتب الدولي للمعارض؛ ليتم التصويت في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

وسيشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع المستوى، أعضاء السلك الدبلوماسي الدولي في باريس وسفراء الدول لدى منظمة اليونسكو، ممثلو الجهات والمشاريع الكبرى المشاركة، مندوبو الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص.



وسيقام خلال الحفل معرض مصاحب ينتقل الحضور من خلاله في رحلة افتراضية للرياض عام 2030، ويتضمن المشاريع التي ستكون جاهزة قبل انطلاق معرض إكسبو 2030، ويبرز المعرض تميز الموقع الجغرافي للسعودية في قلب العالم، ثقافة السعودية وأصالتها وغناها الحضاري والتراثي، ثقل الاقتصاد السعودي والسياسة الخارجية للمملكة، البنية التحتية المميزة للسعودية والمقومات السياحية فيها.



