الرقابة المالية: تشكيل لجنة فض منازعات شركات التأمين

كتب هانى الحوتى

ونص القرار على أن تعدل المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 302 لسنة 2022، ليصبح تشكيل اللجنة الدائمة لفض المنازعات في مجال التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة.

وتضم لجنة في عضويتها كل من المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة (نائب رئيس اللجنة)، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور عادل محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والدكتور خالد تهامي، رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين، وطارق عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشكاوى التأمين، وتقوم بأعمال مقرر اللجنة منى سامي يس، مدير إدارة التأمينات العامة بالإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين.

يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 وبلغت 18.2 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 37.3%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 12.3%.