وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن مجموعة القوات "الشرق" صدت 5 هجمات أوكرانية في منطقة فريميفسكي على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.

وأضافت أن مجموعة القوات "الجنوب"، نجحت في صد 5 هجمات أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 215 جنديا في تلك المعارك، وتدمير مستودع ذخيرة للواء 109 الدفاع الإقليمي، في دونيتسك.

ونجحت القوات الروسية، على محور كوبيانسك، في تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وقتل نحو 45 جنديا، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى قتل قتل 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر "دي-30".

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 4 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، كما دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية، وعلى محور خيرسون، تم القضاء على حوالي 30 جنديا للعدو، وتدمير مدفع M777 ومدفع هاوتزر "مستا-بي".

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 444 طائرة، و238 مروحية، و4652 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1018 دبابة ومدرعة أخرى، و1124 راجمة صواريخ، و5128 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10983 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة أخرى، قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تشك في أن ألمانيا والدنمارك والسويد تحقق أصلا في تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وكتب بوليانسكي - عبر "تلجرام" - "لقد أصبح من الواضح أن السويد وألمانيا والدنمارك، ليست في عجلة من أمرها في تحقيقاتها الوطنية، إن كانت تلك التحقيقات جارية أصلا، فقد بدأت تساورنا شكوك حول هذا الأمر في الفترة الأخيرة"، مضيفا أن موسكو لا تزال غير مطلعة على ما تفعله (الدنمارك والسويد وألمانيا)، وهو أمر غير مقبول.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده ترفض رواية تورط بعض الأوكرانيين المنفردين في تقويض "السيل الشمالي"، مشددا على أنه ما كان يمكن تنفيذ هذا العمل الإرهابي إلا بدعم مباشر من الدولة.

وأكد بوليانسكي، أن بلاده تصر على إجراء تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي"، ومحاسبة المسؤولين عنه.

من ناحية أخرى، قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامشينكو إن محصول الحبوب في روسيا قد يصل إلى 130 مليون طن في حالة الظروف الجوية المواتية هذا العام.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستقترب من مستوى 130 مليون طن في عام 2023.. أضافت المسؤولة الروسية: "في حالة الطقس الجيد أعتقد أن ذلك ممكن".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة الروسية إن محصول الحبوب في البلاد مع مراعاة المناطق الجديدة قد يصل إلى 123 مليون طن في عام 2023، بما في ذلك 78 مليون طن من القمح.