وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تعد رمزية إلى حد كبير، حيث يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا بأغلبية في مجلس النواب.

من جانبه، برر رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي كينتا إيزومي تقديم اقتراح حجب الثقة بالقول "الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، نحن بحاجة إلى التوقف عن زيادة العبء على المواطنين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم".

وفي السياق ذاته، استبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حل مجلس النواب الياباني، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة محتملة.

وقال كيشيدا - في تصريح اليوم - "لا أنظر في حل مجلس النواب خلال دورة البرلمان الحالية".

كان بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يدفعون من أجل إجراء انتخابات، لافتين إلى إن أحزاب المعارضة غير مستعدة.. فيما قال آخرون إنه ليس هناك أسباب وجيهة للدعوة إلى إجراء انتخابات الآن.