التيك توكر الشهير "نويل روبيسون"يصل القاهرة ويشارك متابعيه زيارته لـ"الحسين"

كتب مؤنس حواس

وصل التيك توكر الألماني "نويل روبيسون" إلى مصر، حيث شارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديو يقوم فيه بتنفيذ رقصته الشهيرة داخل منطقة الحسين مع بعض الباعة في المنطقة، وهو ما لاقي تفاعل كبير منهم.

ونشر "روبيسون"، في وقت سابق مقطع فيديو على حسابه الشخصي، يعلن فيه زيارته مصر، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من متابعيه في مصر، ورحبوا به ترحيبا كبيرا، حيث علق وقتها على الفيديو "مصر هل مستعدة؟ "

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغربية، والتى يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها على حسابه الشخصي، وقد زار عدد كبير من الدول ومن ضمنها دول عربية، وهو من مواليد 1996، ومشهور باسم noelgoescrazy، على منصات التواصل الاجتماعي.