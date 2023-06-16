الاتحاد الأوروبى يحذر: شركتان صينيتان تشكلان خطرا على الأمن

فاطمة شوقى

حذرت المفوضية الأوروبية من أن عملاق الاتصالات الصينيين Huawei و ZTE يشكلان خطرًا على أمن الاتحاد الأوروبي، معلنة أنها ستتوقف عن استخدام الخدمات التي تعتمد على هذه الشركات.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان: "تعتبر المفوضية أن كلتا الشركتين تشكلان في الواقع مخاطر أكبر من الناحية المادية مقارنة بمزودي 5G الآخرين"، حسبما نقلت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشار رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إلى أن قرار بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر أجهزة هواوى وزى تى ايه في شبكات الاتصالات الخاصة بهم يتماشى مع إرشادات الكتلة ومبرر.

وأضاف: "لا يمكننا تحمل الحفاظ على التبعيات الحاسمة التي يمكن أن تصبح سلاحًا ضد مصالحنا.

وأعربت ألمانيا، وهي واحدة من الدول التي استغرقت وقتًا طويلاً لاتخاذ قرار بشأن حظر مشاركة هواوى ، وهو أحد الشواغل الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق من هذا العام، قالت برلين إنها تراجع استخدام المكونات الصينية في البنية التحتية للجيل الخامس وما إذا كان تغيير القانون ضروريًا.

جاءت التحذيرات الأخيرة في وقت يتزايد فيه القلق في الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماده التكنولوجي على الصين ، والممارسات التجارية في البلاد ، وسجل نظام بكين في مجال حقوق الإنسان.