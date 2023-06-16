وقالت المستشفى - التي كان يتلقى فيها الضحية العلاج اللازم حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إنه كان يعاني من جروح بالغة في الرأس والساق إلى جانب جروح داخلية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مضيفة أنه تم بتر جزء من ساقه اليسرى تحت الركبة غير أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان ثلاثة قطارات واجهت واحدة من أسوأ حوادث السكك الحديد في الهند بالقرب من محطة سكة حديد في مقاطعة /بالاسور/ بولاية /أوديشا/ شمال شرقي الهند في الـ 2 من شهر يونيو الجاري.