إنهيار عقار قديم فى الإسكندرية دون إصابات.. وحى شرق يقرر إخلاء 3 عقارات آخرين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، إنهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خالي من السكان دون إصابات بين المواطنين، وقرر حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة لحين انتهاء تقرير لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بحالة تلك العقارات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى شرق الإسكندرية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بناء قديم دون إصابات بمنطقة فلمنج دائرة حي شرق الاسكندرية دون إصابات .

على الفور، انتقل الى موقع البلاغ قيادات الحى و الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى.

وتبين أن العقار مكون من دور ارضي وأربعة أدوار علوية،بناء قديم ومهجور وخالي من السكان منذ خمس سنوات ومالكه متواجد خارج الإسكندرية.

وأعلن حي شرق، أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، حدثت تلفيات بسيارتين تصادف أسفل العقار المنهار، وأنه جارى إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات لحين عرضها على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



صورة من العقار المنهار في الاسكندرية









