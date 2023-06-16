إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية المحرص بمركز ملوي في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلة التى تسبب فيها كسر ماسورة مياه، بقرية المحرص التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي جنوب المحافظة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وعلى الفور تم إصلاح الكسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وجار حالياً عمل اختبار خط المياه بالقرية، وعقب فترة الاختبار سوف تقوم الوحدة المحلية بأعمال الردم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.



من جانبه، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى قرية المحرص يأتى ضمن عمل منظومة الشكاوى بالمحافظة بمتابعة وتوجيهات المحافظ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا.



إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية المحرص (1)