اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 08:31 م
أكرم القصاص
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إصابة 22 شخصًا جراء الإعصار "بيبارجوى" فى الهند

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 م
إصابة 22 شخصًا جراء الإعصار "بيبارجوى" فى الهند إعصار
أ ش أ

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أعلن مسئولون هنود أن 22 شخصًا على الأقل أصيبوا بعدما ضرب الإعصار القوى "بيبارجوى" المناطق الساحلية فى ولاية "جوجارات".

وأفاد المسئولون - وفقًا لقناة "إن دي تى فى" الهندية، اليوم/الجمعة/ - بأن الإعصار الذى ضرب ولاية "جوجارات" مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسبب فى اقتلاع أشجار وأعمدة كهربائية من أماكنها في مناطق مختلفة بالولاية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 940 قرية.


وأوضحوا أن العديد من فرق الإغاثة والإنقاذ فى حالة تأهب حيث تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم ونقلهم إلى مواقع آمنة في ولاية "جوجارات".


إعصار

الهند

بيبارجوى

جوجارات



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