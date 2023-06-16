وقال شهود عيان "إن مواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة" في البلدة إثر اقتحام جيش الاحتلال لها، ما أدى الى إصابة الشابين بالرصاص الحي فى الفخذ، بينهما الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى".

وأضاف الشهود، وهم سكان بالبلدة، أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.