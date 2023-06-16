إشادة من المواطنين بمد فعاليات شوادر "كلنا واحد" بمناسبة عيد الأضحى.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

أشاد مواطنون بتوفر اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد، حيث قررت وزارة الداخلية بمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة الثلاثين من يونيو مد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين إضافيين ليتمكن المواطنون من تلبية متطلبات وإحتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها.