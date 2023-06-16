إسبانيا بصدد إرسال دبابات وعربات مصفحة ومستشفى ميداني إلى أوكرانيا‎

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم الجمعة أن مدريد بصدد تزويد أوكرانيا بـ 20 عربة مدرعة مجنزرة إضافية وأربع دبابات من طراز ليوبارد ومستشفى عسكري.

وأشارت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز إلى أنه في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا الذي انعقد أمس الخميس في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، فإن هناك حالة الإمدادات المادية والوسائل التقنية التي تدعم بها إسبانيا أوكرانيا مستمرة ، مشيرة إلى شحنة من 20 مركبة مدرعة مجنزرة ستصل بولندا بعد 3 أيام، بالإضافة إلى 40 عربة تم تسليمها بالفعل.

وذكرت روبلز أنه بالإضافة إلى ذلك تعتزم مدريد إرسال أربع دبابات من طراز ليوبارد 2A4 كانت قيد الإصلاح إلى أوكرانيا التي تدافع عن قضية عادلة، وبالتالي تحظى بدعمنا الكامل ليس فقط في توفير الأسلحة ولكن أيضا في تدريب المقاتلين الأوكرانيين، وأكدت أن "موقف إسبانيا، مثل بقية دول الناتو والاتحاد الأوروبي، من حيث توفير الدعم الواضح والثابت إلى أوكرانيا".

كما أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية عن نقل مستشفى ميداني قادر على تقديم الرعاية الجراحية الطارئة والعلاج ويمكن نشره في 20 حاوية.. وأكدت روبلز التزام إسبانيا بدعم أوكرانيا "في سعيها لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم وأنه سيظل ثابتا طالما استغرق الأمر".