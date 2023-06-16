اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أول قاضٍ مصرى منتخب بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة يُؤدى اليمين القانونية.. صور

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:43 م
أول قاضٍ مصرى منتخب بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة يُؤدى اليمين القانونية.. صور جوتيريش والمستشار د.عبد المحسن شيحة
وكالات

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أدى المستشار د.عبد المحسن شيحة، والمنتخب حديثًا كأول قاض مصرى بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة، اليمين القانونية كأول قاض مصرى بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة، اليمين القانونية أمام سكرتير عام الأمم المتحدة توطئة لبدء مهامه القضائية بالأمم المتحدة، بحسب الحساب الرسمى للأمم المتحدة على فيس بوك.

عبد المحسن
أول قاض مصرى منتخب بالمحكمة الاستئنافية للأمم المتحدة 

وأعربت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة عن أسمى تهانيها للأسرة القضائية المصرية العريقة بهذه المناسبة، التى تشهد بما تزخر به مصر من كوادر قانونية مشرفة قادرة على التمثيل الدولى.

عبد المحسن وجوتيريش
المستشار عبد المحسن وجوتيريش

 


جوتيريش

المستشار دعبد المحسن شيحة

الأمم المتحدة

القضاء المصرى



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