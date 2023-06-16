أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهى ليساك اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت بلدة مارهانيتس التابعة لمنطقة نيكوبول فى الإقليم بالمدفعية الثقيلة الليلة الماضية.
وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية الليلة الماضية - أن الجيش الروسى استهدف بلدة مارهانيتس في منطقة نيكوبول. وأطلقوا النار من المدفعية الثقيلة مرة أخرى، مؤكدا أنه لم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى أو جرحى وأن دائرة الطوارئ الحكومية تقوم بتحديد عواقب الهجوم.
وأضاف المسئول الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني أعلنت صباح اليوم تدمير طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -131 / 131 كانتا تحلقان باتجاه الجنوب ليلا.
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