3 صناعات تنتظر توسعات جديدة بقطاع الأعمال أبرزها الألومنيوم والنحاس

كتب عبد الحليم سالم

‏تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام العديد من المصانع الهامة والاستراتيجية صناعيا، مؤهلة لزيادة الصادرات عبر خطة التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، وهي مصانع مصر للألمونيوم والسبائك الحديدية ومصانع النحاس المصرية‬ والأخيرة ربحت 60 مليون جنيه لأول مرة منذ سنوات.

‏أشار المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان قطاع الأعمال العام يملك مصانع قوية قادرة على الإنتاج وعلى التصدير، وعلى مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة بشرط تحديث تلك المصانع والتوسع فيها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .

أضاف الفقى إنه سيتم تحديث مصانع مصر للألمنيوم بنجع حمادى، ووفق ما تم اعلانه جارى التخطيط لإنشاء مصنع، أو مصنعين جديدين للالومنيوم الفترة المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص العربى، أو الأجنبى مما يساهم فى مضاعفة الصادرات، لافتا لأهمية تدشين فرن جديدة فى مصانع السبائك الحديدية بأسوان.

و‏حول مصانع النحاس المصرية كشف أنها تجاوزت خسائرها بشكل تام، مما نقلها من مصاف الشركات الخاسرة التى كانت معرضة للتصفية إلى مصاف الشركات الرابحة فى النشاط، بغض النظر عن وجود خسائر متراكمة من السنوات الماضية لا يمكن محاسبة الشركة عليها حاليا، وبالتالى من المهم استمرار ضخ استثمارات فيها، لكى تعوض الخسائر المرحلة، ولاسيما أنها صناعة هامة محليا وعالميا ولا يمكن الاستغناء عنها للصناعة وكقيمة مضافة.