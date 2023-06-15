10 معلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قليل، من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها ضمن خطة مصر للتحول لمركز عالمى من مراكز التجارة واللوجستيات.

وينشر اليوم السابع تفاصيل إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية..

1. تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

2. تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

3. بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023

4. بها 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

5. تعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع

6. تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)

7. قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

8. أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة

9. توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

10. المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.