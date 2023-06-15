وكيل زراعة الدقهلية يتفقد المحاصيل التعاقدية بعد إصدار أسعار استرشادية لتشجيع الفلاح

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم المزارع بصورة مباشرة وتذليل أي عقبات قد تواجهه لما يمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن القيادة السياسية بالدولة قد أوصت بضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة مع الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ولضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار استرشادية متفق عليها المحاصيل الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية، والتسويق للمزارع حيث توفر للمزارع سعر ضمان، حتى اذا انخفض السعر وقت التسليم عن سعر الضمان المتفق عليه، سيحصل على السعر المتعاقد عليه كاملا، كما تضمن له أعلى سعر اذا ارتفع السعر عالمياً في في السوق المحلية .

وقد تم إرسال عقود من هيئة السلع التموينية تحدد بها سعر الضمان للمحاصيل التعاقدية ( فول الصويا 18000 جنيه - الأذرة الصفراء 9500جنيه - الأذرة البيضاء 9000 جنيه - دوار الشمس الزيتي 15000جنيه ) .