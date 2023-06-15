وزير النقل: 9مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية وماستلفناش مليم

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه اجتمع مع رئيس إحدى الشركات العالمية في مكتبه وأشاد بالتنمية في مصر، مضيفا: "كان عندي اول امبارح قالي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات بس مصر الدولة الوحيدة اللى بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات والاحلام قالي انا اسف هيتهموني زي ما يتهموني قالي نصا انتم عندكم رئيس حول معني كلمة " impossible" إلى " possible".

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية: "إن محطة تحيا مصر عروس اليوم كانت عبارة عن أرض تحوي حاجز أمواج يسمى "قوع القرد" في قلب حوض ميناء الإسكندرية"، مبجناش فلوس من حد ولا شركة عالمية ..3 هيئات مصرية قوية مصرية هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البرى والبحري وهيئة ميناء الاسكندرية وبنوا المحطة بتكلفة 9 مليار جنيه وانتهت المحطة دون استدانة مليم واحد، في التشغيل التجريبي المستمر منذ 3 أشهر دخلنا 50 مركب نزلت 60 ألف حاوية منهم 30 % ترانزيت دخلنا 10 مليون دولار ونستهدف 5 مليون دولار شهريا".