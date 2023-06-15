وزير النقل: قريبا افتتاح محطة سكة حديد مصر في بشتيل

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال كامل الوزير وزير النقل، إن البنك الدولي قام بتسمية ممر القاهرة - الإسكندرية بـ "اللوجستي" لأنه يقوم بتمويله، ويبدأ الممر من منطقة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل في قلب الجيزة وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير ويربط بينهم خط سكك حديد بشتيل- الاتحاد - القباري، حيث يتم تطوير البنية الأساسية والإشارات مرورا بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر وميناء السادات الذي يربطه بهذا الممر اللوجتسي خط سكك حديد كفر داوود - السادات.

واستعرض الوزير محطة سكك حديد مصر ببشتيل والتي بلغت نسبة تنفيذها 95% وسيتم افتتاحها قريبا، مشيرا إلى أن خط سكك حديد مصر ببشتيل عبارة عن 3 أجزاء الأول من بشتيل للاتحاد 89 كيلومترا، والثاني من الاتحاد إلى القباري والمخصص لنقل البضائع وسيربط مع القطار السريع ويتم تطوير السكك والإشارات به، والثالث من الاتحاد إلى إيتاي البارود لتطوير السكك والإشارات، ويربط مع خط سكك حديد القاهرة -الإسكندرية العادي في إيتاي البارود ويعد خط تبادلي للخط الرئيسي عند حدوث أي مشكلة.

وأضاف أن ميناء أكتوبر الجاف هو أول ميناء تم تنفيذه بالشراكة مع وحدة المشاركة في وزارة المالية، وتم الانتهاء من تنفيذه، وتشغيله بصورة تجريبية من نوفمبر الماضي، وسيتم افتتاحه اليوم، لافتا إلى أنه تم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وهناك 300 فدان أخرى منطقة لوجستية، ويحتوي الميناء علي 10 مباني رئيسية، وساحات تداول 60 فدانا وسكك حديدية 4.8 كيلومتر، وطرق على مساحة 70 ألف متر مربع، سواء خرسانية أو أسفلتية بطاقة تداول 720 حاوية في اليوم لـ 100 فدان، وتبلغ السعة التخزينية 260 ألف حاوية.

وأكد وزير النقل أنه تم تنفيذ المباني الإدارية للميناء الجاف على أعلى مستوى حيث يشمل على المبنى الإداري ومستودع جمركي والذي يتم فيه تفريغ "الكونتينر" وبعد ذلك تخرج للمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر للتصنيع وتعود مرة أخرى إلى ميناء الإسكندرية، كما أن بها وحدة الإدارة والتحكم والتي تدير الميناء الجاف بالكامل من غرفة الإدارة دون تدخل عامل بشري.

وقال الوزير "إنه من المخطط عندما تصل المحطة إلى 50% من طاقة تشغليها سيتم تزويدها بأوناش جديدة لتزويد الطاقة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى الطاقة القصوى للمحطة".

وأضاف أنه بالرغم من أن هناك خط سكة حديد الواحات لكنه يقطع مسافات كبيرة ليصل إلى 6 أكتوبر لذلك ننفذ الآن خط سكك حديد من محطة بني سلامة حتى الميناء الجاف ليس لخدمة الميناء الجاف فقط ولكن أيضا المنطقة الصناعية في أكتوبر ومشروع جنة مصر ومشروع مستقبل مصر بكل ما تحتوي عليه من نقل خضروات وبضائع سواء صادر أو وارد لأن الخط يصل طوله إلى 68 كيلومترا ووصل نسبة تنفيذه اليوم إلى 15% .

تابع أن هناك أيضا ميناء السادات الجاف والذي تصل مساحته إلى 75 فدانا ويتم ربطه بخط سكك حديدية من السادات حتى كفر داود ويقوم بتنفذ هذا الخط شركات مصرية وبتكلفة مصرية، منوها بأن قرض البنك الدولي سيتم ضخه لتنفيذ الأنظمة والجرارات ولكن كل ما هو بنية أساسية ومحطات وسكة كلها تنفذ بأموال مصرية، ويبلغ طول الخط 36 كيلومترا لـ 4 محطات وبنسبة تنفيذ بلغت اليوم 61% وسيتم الانتهاء منه بالتزامن مع ميناء السادات الجاف.

وحول الممر الثالت اللوجستي (ممر طنطا - المنصورة - دمياط) أكد الوزير أنه ممر مهم جدا لخدمة المناطق الصناعية الكثيرة التي تقع في قلب الدلتا وفي طنطا منها قويسنا والمحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وكفر الدوار والمنصورة، بالإضافة إلى أنه سيساعد أيضا في نقل كل منتجات الدلتا من الخضروات والفواكه والتي يتم تصدريها على محطة (سي ام ايه 55 ) ونقوم حاليا بتنفيذ أرصفة جديدة.