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وزير النقل: إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا

الخميس، 15 يونيو 2023 12:27 م
وزير النقل: إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا كامل الوزير وزير النقل
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، حيث يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر، وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش، ثم من العريش إلا بئر العبد بأطوال 335 كم، ويجرى رفع كفاءة  خط (بئر العبد- بالوظة – فردان) والذي كان قد سُرقت قضبانه في أحداث 2011 بنسبة 100% ولم يتبق منه إلا محطاته.
 
أضاف وزير النقل في كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأعراض بميناء الإسكندرية: "قصدنا في ميناء العريش ألا يخدم الخط من العريش إلى طابا فقط، ولكن خططنا لكي يمر بمنطقة الصناعات الثقيلة، لإحياء المنطقة بالكامل".
 
وأكمل كامل الوزير: "بناء على طلب أشقائنا في الأردن والعراق، عملنا بروتوكول لإنشاء خط يسمى بخط التجارة العربي، هيجيب بضايع الأردن والعراق بل ودول الخليج على نقل بري عندهم أو سكك حديدية عندهم، إلى منطقة العقبة، وإحنا من العقبة إلى طابا عندنا شركة الجسر العربي للملاحة – شركة مملوحة للثلاث دول الأشقاء - تنقل بعبارات من العقبة إلى طابا ونوبيع، ثم نتحرك بريا بالصادرات الأردنية إلى كل دول أوروبا وأمريكا عبر هذا الخط".
 
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بفكر الناس اللي كانت بتقول هو أنت عملت طريق طابا والنفق ليه، وعملت ليه عرضي 1 من بورسعيد للسويس، إحنا عملنا عرضي 1 لما كنا بنعمل قناة السويس، وبقول بقى لو أنا النهارده لو عايز أنقل من طابا لغاية بورسعيد كنت هنقل إزاي، أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه، لأن وقته دلوقتي الناس تعرفي ليه إحنا عملنا ده، عملنا طابا طابا النفق والعرضي 1 و2 و3 وبقية المحاور الأخرى في شرم الشيخ".

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