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وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار فى 2023

الخميس، 15 يونيو 2023 01:35 م
وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار فى 2023 محمد معيط
كتب سمير حسنى

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كشف محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا الى ان قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار وفى العام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.

أضاف وزير المالية خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر بمدينة الاسكندرية بحضور الرئيس السيسي، ان قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 – 31 مايو 2023 وصلت إلى 7.3 مليار دولار، وخلال نفس الفترة من العام الماضى وصلت إلى 5.3 مليار دولار، أما قيمة البضائع المسجلة لنفس الفترة فسجلت 7.6 مليار دولار.


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