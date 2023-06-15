وزير الطيران يكرم عاملين بمطار القاهرة الدولى لأمانتهما

كتبت رحاب نبيل

كرم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران، عاملين بمطار القاهرة الدولي، وهم أحمد محمد عبد العال وإبراهيم راشد والذين يعملون بوظيفة مشرف بارك بمبنى الركاب رقم 3، وذلك لأمانتهما وحسن خلقهما حيث عثر الأول على حقيبة بها مبلغ مالى كبير ( 850 جنيها مصريا و119 دينارا أردنيا و2650 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى متعلقات خاصة ) كما عثر الثانى على حقيبة تحتوى على ( لاب توب - بور بانك - شاحن - سماعة بلوتوث – فلاشة) فقاما بتسليم المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى.

وأعرب وزير الطيران المدنى عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف وقيامهما بواجبهما على أكمل وجه مما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذه النماذج المشرفة.