وزير الرى: مصر تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه فى إفريقيا

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لمواصلة نجاحات "الامكاو" السابقة وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا ، خاصة أن الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة تعد أول جمعية عامة يتم عقدها بعد جائحة كورونا ، كما تنعقد هذه الدورة فى الوقت الذى تواجه فيه قارتنا تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .

وعرض سويلم خلال اجتماعات مجلس وزراء المياه الافارقة " الامكاو" ما تم بذله من مجهودات فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام الحالى والتى ساهمت في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية ، فضلاً عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، لقد كانت القارة الإفريقية ممثلة بقوة ، حيث استضاف الامكاو حدثا جانبيا حول "ضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الأغراض "عامل نجاح للنمو الاقتصادي لأفريقيا" والذى تضمن مداخلات من الجهات الفاعلة في قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا ، كما تم خلال مؤتمر الامم المتحدة إطلاق تقرير عام 2022 الصادر عن مفوضية رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بشأن تسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا ، كما تم الحصول على الموافقة على الرسائل الرئيسية من المشاورات الإقليمية الأفريقية بشأن إستعراض منتصف المدة لعقد العمل في مجال المياه .

وفيما يتعلق بالمياه والمناخ ، فإنه وبعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ.

كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه “AWARe”، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO”والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتحتوى المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض ، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة 24 متدربا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، ويتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين .

كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى عقد في مؤتمر الامم المتحدة للمياه ، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الأفريقية من خلال الامكاو بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨) ، في دعم أهداف التنمية المستدامة ، كما حقق مؤتمر COP27 إتفاقا لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

وتطرق الى ما تحقق فى اسبوع القاهرة الخامس للمياه من إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.

وفى ضوء التحديات المتزايدة لندرة المياه في إفريقيا .. توجه الدكتور سويلم لأعضاء الامكاو لتوحيد الجهود للدعوة إلى إطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه ، كما دعت مصر بالتنسيق مع أكثر من 160 دولة ، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للمياه مع التوصيه باختياره من دول الجنوب.

وأضاف أن تنسيق الجهود الأفريقية يمثل أهمية قصوى خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر COP28 لتوفير الإستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة في أفريقيا ، مؤكدا على أهمية الاستمرار فى رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة ، وإضافة بند عن "المياه العذبة" في مواضيع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمؤتمرات الدولية المختلفة.

واضاف سويلم أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات .. فإن الحاجة ملحة لإتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق رؤية المياه الأفريقية 2025 وتسريع عملية صياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام 2025 ، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الافريقية ، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.

وقال إن العالم يحتاج لرفع مكانة المياه كحق من حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية للمياه في مخططات التنمية الوطنية بالدول الاعضاء.

واستعرض سويلم جدول أعمال الاجتماع والذى يتضمن “التقرير السنوي لعام 2022 للمفوضية بشأن التزامات شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا - البرنامج المقترح لتنمية قدرات المجلس الوزاري للمرأة والمياه في صنع القرار والدعم الاستشاري للسياسات المستندة إلى الأدلة - تقرير عام 2023 عن تنفيذ إعلان نغور الصادر في مايو 2015 بشأن الصرف الصحي - تقرير تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير التقدم المالي لعام 2023 - خطة العمل والميزانية المحدثة لمجلس الوزراء والماء والطيران للسنة المالية 2023 - إستراتيجية الامكاو للشباب وإدماج الجنسين لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا “.